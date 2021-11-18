Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13 від 18.11.2021
18 листопада

Сергій Танчинець – фанат індійського кіно? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 6

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск – дізнайся більше про своїх улюблених зірок!

Шостий раунд Правда чи брехня? по-новому відкриє сьогоднішніх зірок. Кожен учасник команди має розповісти про себе один факт. А його супернику треба здогадатися, бреше він чи ні. Першими в батлі зустрінуться Сергій Притула та Вікторія Маремуха. Чи дійсно чоловік Вікторії Луї – нащадок короля Людовика XIV? Чи справді популярний гурт [O] написав пісню про Сергія Притулу? Відповіді на запитання почуй просто зараз.

Зірки не на жарт дивуватимуть цікавими фактами зі свого життя. YanGO брав інтерв’ю у Will Smith? Хрещений батько NiNO – Павло Зібров? Залишайся з нами – не пропусти ексклюзив у 13 випуску шоу Хто зверху? 2021.

Дивитися онлайн випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Сергій Танчинець – фанат індійського кіно? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 6
За весною йде… зима! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 1
Енергетичний зв’язок між YanGO та Вікторією Маремухою. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. ...
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