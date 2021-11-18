Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск – узнай больше о своих любимых звездах!

Шестой раунд Правда или ложь? по-новому откроет сегодняшних звезд. Каждый участник команды должен рассказать о себе один факт. А его сопернику нужно догадаться, лжет он или нет. Первыми в баттле встретятся Сергей Притула и Виктория Маремуха. Действительно ли муж Виктории Луи – потомок короля Людовика XIV? Правда ли, что популярная группа [O] ​​написала песню о Сергее Притуле? Ответы на вопросы услышь прямо сейчас.

Звезды не на шутку удивят интересными фактами из своей жизни. Брал ли YanGO интервью у Will Smith? Крестный отец NiNO – Павел Зибров? Оставайся с нами – не пропусти эксклюзив в 13 выпуске шоу Хто зверху? 2021.

Смотреть онлайн выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон