Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13 от 18.11.2021
18 ноября

Кому принесут победу водка и чача? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13. Раунд 4

Ты смотришь онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск от 18.11.2021 на сайте Нового канала!

Найди слово – раунд, который заставит звезд напрячь мозги. Перед двумя командами будет расположено большое табло с разными буквами. Задача и мужчин, и женщин – из хаоса букв найти как можно больше слов. Этот раунд не только откроет каждого участника с новой стороны, но и пополнит словарь новыми словами. Прова, схоб, рибо… Кто будет внимательнее и сможет найти больше слов? И почему в конце игры Леся Никитюк будет угрожать Сергею Притуле маркером? Узнай прямо сейчас в 13 выпуске шоу Хто зверху? 2021 выпуск 13.

Смотреть онлайн выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Кому принесут победу водка и чача? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13. Раунд 4
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