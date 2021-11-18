Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13 от 18.11.2021
18 ноября

Май инглиш фифти/фифти: английский язык потянул девушек ко дну. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13. Раунд 3

В продолжении 13 выпуска шоу Хто зверху? 11 сезон музыкальный третий раунд покажет, кто лучше знает легендарные и современные песни – мужчины или женщины. Все будет идти как по маслу, пока на табло не появятся слова из англоязычных песен. И здесь женская команда изрядно напряжется. Не подведет ли Лесю Никитюк ее знание английского языка? Узнай прямо сейчас.

Не конкурсом единым! Женская команда так увлечется отгадыванием песен, что на ходу напишет собственную композицию в зуммерском стиле. Как они объединят слова «симпл-димпл» и «поп-ит»? Не пропусти – смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 выпуск от 18.11.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Май инглиш фифти/фифти: английский язык потянул девушек ко дну. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 13. Раунд 3
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