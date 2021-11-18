У шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021 настав довгоочікуваний фінал, у якому обидві команди перевтіляться в улюбленого персонажа багатьох дітей – Карлсона. Для чоловіків і жінок на столах будуть по 12 святкових тортів із 7 свічками на кожному. Тобто, на кожну команду прийдеться по 84 свічки. А тепер найцікавіше. В образі Карлсона командам доведеться задмухати якомога більше свічок… пропелерами на спині! Хто задмухає всі свічки швидше, за тим і перемога. Не зволікай – дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся, хто цього разу буде зверху.

Дивитися онлайн випуск 13 Хто зверху? 11 сезон