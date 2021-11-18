Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13 від 18.11.2021
18 листопада

Фінал: вісім Карлсонів на дні народженні Малюка. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 8

У шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021 настав довгоочікуваний фінал, у якому обидві команди перевтіляться в улюбленого персонажа багатьох дітей – Карлсона. Для чоловіків і жінок на столах будуть по 12 святкових тортів із 7 свічками на кожному. Тобто, на кожну команду прийдеться по 84 свічки. А тепер найцікавіше. В образі Карлсона командам доведеться задмухати якомога більше свічок… пропелерами на спині! Хто задмухає всі свічки швидше, за тим і перемога. Не зволікай – дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 13 випуск від 18.11.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся, хто цього разу буде зверху.

Дивитися онлайн випуск 13 Хто зверху? 11 сезон

Фінал: вісім Карлсонів на дні народженні Малюка. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 13. Раунд 8
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