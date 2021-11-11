В шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 мужскую команду будут представлять Евгений Клопотенко, Артем Пивоваров и MÉLOVIN. На стороне Леси Никитюк – Мила Еремеева, Александра Зарицкая и Виктория Смеюха. Какая команда окажется сильнее и обыграет соперника? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021.

В первом раунде под названием Руки-Ноги участники будут составлять слова из букв на лапах и стопах. В команде девушек начнется ретроградный Меркурий: Виктория Смеюха чуть не останется без штанов, а Леся Никитюк будет складывать слова справа налево. Не пропусти веселый раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12 на Новом канале!

Смотреть онлайн выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон