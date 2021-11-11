Новый каналХто зверху?Сезон 11
11 ноября

Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12 от 11.11.2021

В шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 мужскую команду будут представлять Евгений Клопотенко, Артем Пивоваров и MÉLOVIN. На стороне Леси Никитюк – Мила Еремеева, Александра Зарицкая и Виктория Смеюха. Какая команда окажется сильнее и обыграет соперника? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021.

В первом раунде под названием Руки-Ноги участники будут составлять слова из букв на лапах и стопах. В команде девушек начнется ретроградный Меркурий: Виктория Смеюха чуть не останется без штанов, а Леся Никитюк будет складывать слова справа налево. Не пропусти веселый раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12 на Новом канале!

Смотреть онлайн выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12 от 11.11.2021
MÉLOVIN слышит не то вместо слова «олія». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. ...
Команды устроили музыкальный пинг-понг. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. Раунд 3
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