Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12 от 11.11.2021
11 ноября

Кто кому кум и откуда Бора-Бора в Норвегии? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. Раунд 5

В шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 команде Сергея Притулы придется рассекретить тему кумовства в шоу-бизнесе. Перед мужчинами появятся 16 фотографий звезд, которые нужно объединить попарно в соответствии с тем, кто кому или с кем крестил ребенка. Смогут ли они угадать, кто кум Иво Бобула? И с кем крестила ребенка NK? Смотрите онлайн-шоу Хто зверху? 2021.

Девушкам придется продемонстрировать знания географии и расставить острова на карте мира. Хочешь узнать, где девочки разместят Бора-Бора и остров Пасхи? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Кто кому кум и откуда Бора-Бора в Норвегии? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. Раунд 5
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