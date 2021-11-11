В шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 команде Сергея Притулы придется рассекретить тему кумовства в шоу-бизнесе. Перед мужчинами появятся 16 фотографий звезд, которые нужно объединить попарно в соответствии с тем, кто кому или с кем крестил ребенка. Смогут ли они угадать, кто кум Иво Бобула? И с кем крестила ребенка NK? Смотрите онлайн-шоу Хто зверху? 2021.

Девушкам придется продемонстрировать знания географии и расставить острова на карте мира. Хочешь узнать, где девочки разместят Бора-Бора и остров Пасхи? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12 онлайн.

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