Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 на сайте Нового канала! В третьем раунде под названием Кнопка участники продемонстрируют свои музыкальные вкусы. Леся Никитюк будет уверена, что победу одержат девушки, ведь в их команде все участники имеют отношение к музыке.

В шоу Хто зверху? 2021 Сергей Притула также не останется без козырей в кармане. Смогут ли Артем Пивоваров и MÉLOVIN угадать все хиты и переиграть девчат? Не пропусти музыкальный пинг-понг – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12.

Смотреть онлайн выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон