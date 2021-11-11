Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 на сайте Нового канала! В четвертом раунде участники продемонстрируют, как они знают наших и не наших знаменитостей. На экране будут появятся портреты известных актеров, певцов, ученых, режиссеров и персонажей мультфильмов. Задача команды – правильно назвать как можно больше имен и фамилий или творческих псевдонимов.

В 4 раунде шоу Хто зверху? 2021 Сергей Притула спутает Ньютона с Людовиком XIV, а также не вспомнит имя Олега Антонова. А как с заданием справятся девушки? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12.

Смотреть онлайн выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон