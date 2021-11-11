Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12 от 11.11.2021
11 ноября

Сергей Притула спутал Ньютона с Людовиком XIV. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. Раунд 4

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 на сайте Нового канала! В четвертом раунде участники продемонстрируют, как они знают наших и не наших знаменитостей. На экране будут появятся портреты известных актеров, певцов, ученых, режиссеров и персонажей мультфильмов. Задача команды – правильно назвать как можно больше имен и фамилий или творческих псевдонимов.

В 4 раунде шоу Хто зверху? 2021 Сергей Притула спутает Ньютона с Людовиком XIV, а также не вспомнит имя Олега Антонова. А как с заданием справятся девушки? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12.

Смотреть онлайн выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Сергей Притула спутал Ньютона с Людовиком XIV. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. Раунд 4
Виктория Смеюха чуть не потеряла штаны в раунде Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. ...
MÉLOVIN слышит не то вместо слова «олія». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь