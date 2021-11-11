Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12 от 11.11.2021
11 ноября

Девушки угадывают песню Леси Никитюк «Ямы». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. Раунд 6

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 на сайте Нового канала! В шестом раунде участники сыграют в музыкального крокодила. Евгений Клопотенко  будет представлять команду мужчин и показывать песню Тины Кароль «Скандал». Как быстро команда поймет его? Смотри шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Честь женской команды будет отстаивать солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Ей достанется песня Леси Никитюк «Ямы», и это очень сильно разозлит Сергея Притулу. Он потребует от Верховного судьи аннулировать баллы соперниц, ведь сочтет конкурс нечестным. Не пропусти самое интересное – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12.

Смотреть онлайн выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Девушки угадывают песню Леси Никитюк «Ямы». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. Раунд 6
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