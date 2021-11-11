Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12 от 11.11.2021
11 ноября

Рыбалка в финале! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. Раунд 8

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 на сайте Нового канала! В финальном раунде в студии появится водоем с рыбой, а участники превратятся в настоящих рыбаков. Игроки будут ловить рыбу на магнитную удочку и будут складывать свою добычу в ведро. Какая команда сможет вытащить больше рыб, та и победит.

В шоу Хто зверху? 2021 Леся Никитюк решит, что ее удочка сломалась, поэтому залезет в водоем и достанет рыбу руками. Поможет ли это девушкам одержать победу? Не пропусти яркий финал – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12.

Смотреть онлайн выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Рыбалка в финале! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. Раунд 8
Виктория Смеюха чуть не потеряла штаны в раунде Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. ...
MÉLOVIN слышит не то вместо слова «олія». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 12. ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь