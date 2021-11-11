Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 на сайте Нового канала! В финальном раунде в студии появится водоем с рыбой, а участники превратятся в настоящих рыбаков. Игроки будут ловить рыбу на магнитную удочку и будут складывать свою добычу в ведро. Какая команда сможет вытащить больше рыб, та и победит.

В шоу Хто зверху? 2021 Леся Никитюк решит, что ее удочка сломалась, поэтому залезет в водоем и достанет рыбу руками. Поможет ли это девушкам одержать победу? Не пропусти яркий финал – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12.

Смотреть онлайн выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон