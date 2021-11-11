Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 випуск від 11.11.2021 на сайті Нового каналу! У фінальному раунді у студії з’явиться водойма з рибою, а учасники перетворяться на справжніх рибалок. Гравці ловитимуть рибу на магнітну вудку та складатимуть свою здобич у відро. Яка команда зможе витягнути більше рибин, та і переможе.

У шоу Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк вирішить, що її вудка зламалася, тому залізе у водойму та діставатиме рибу руками. Чи допоможе це дівчатам здобути перемогу? Не пропусти яскравий фінал – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 12.

Дивитися онлайн випуск 12 Хто зверху? 11 сезон