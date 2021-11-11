Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 випуск від 11.11.2021 на сайті Нового каналу! У сьомому раунді Сергій Притула викличе до скляну дошку Мілу Єрємєєву та запитає в неї про емблему Олімпійських ігор, вірші Тараса Шевченка, супергероїв Месників та переможців кулінарного шоу Мастер Шеф.

У 7 раунді шоу Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк перевірить ерудицію Євгена Клопотенка. Чи зможе шеф-кухар правильно відповісти, хто використовує апарат дарсонваль, назвати прізвище співачки Мадонни та автора опери Кармен? Не пропусти запекле протистояння та новий рекорд у шоу – дивись онлайн Хто зверху? сезон 11 випуск 12.

Дивитися онлайн випуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 12 Хто зверху? 11 сезон