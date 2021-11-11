Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12 від 11.11.2021
11 листопада

Міла Єрємєєва vs Євген Клопотенко: хто розумніший? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12. Раунд 7

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 випуск від 11.11.2021 на сайті Нового каналу! У сьомому раунді Сергій Притула викличе до скляну дошку Мілу Єрємєєву та запитає в неї про емблему Олімпійських ігор, вірші Тараса Шевченка, супергероїв Месників та переможців кулінарного шоу Мастер Шеф.

У 7 раунді шоу Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк перевірить ерудицію Євгена Клопотенка. Чи зможе шеф-кухар правильно відповісти, хто використовує апарат дарсонваль, назвати прізвище співачки Мадонни та автора опери Кармен? Не пропусти запекле протистояння та новий рекорд у шоу – дивись онлайн Хто зверху? сезон 11 випуск 12.

Дивитися онлайн випуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Міла Єрємєєва vs Євген Клопотенко: хто розумніший? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12. Раунд 7
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