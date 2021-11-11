Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 випуск від 11.11.2021 на сайті Нового каналу! У шостому раунді учасники зіграють у музичного крокодила. Євген Клопотенко представлятиме команду чоловіків і показуватиме пісню Тіни Кароль «Скандал». Як швидко команда зрозуміє його? Дивись шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Честь жіночої команди відстоюватиме солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Їй дістанеться пісня Лесі Нікітюк «Ями», і це дуже сильно розізлить Сергія Притулу. Він вимагатиме від Верховного судді анулювати бали суперниць, адже вважатиме конкурс нечесним. Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 12.

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