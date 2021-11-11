Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12 від 11.11.2021
11 листопада

Команди влаштували музичний пінг-понг. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12. Раунд 3

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 випуск від 11.11.2021 на сайті Нового каналу! У третьому раунді під назвою Кнопка учасники продемонструють свої музичні смаки. Леся Нікітюк буде впевнена, що перемогу візьмуть дівчата, адже в їхній команді усі учасниці мають відношення до музики.

У шоу Хто зверху? 2021 Сергій Притула також не залишиться без козирів у кишені. Чи зможуть Артем Пивоваров і MÉLOVIN відгадати всі хіти та переграти дівчат? Не пропусти музичний пінг-понг – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 12.

Дивитися онлайн випуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Команди влаштували музичний пінг-понг. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12. Раунд 3
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