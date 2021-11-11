Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12 від 11.11.2021
11 листопада

MÉLOVIN чує не те замість слова «олія». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12. Раунд 2

Другий раунд шоу Хто зверху? 11 сезон 12 випуск дуже люблять глядачі. Адже неможливо стримати сміху, коли учасники викрикують незрозуміло що в обличчя своїм капітанам. Наприклад, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька обізве Лесю Іванівну «козою». Як відреагує капітан жіночої команди? Дивись онлайн шоу Хто зверху? 2021.

Гра чоловічої команди також не обійдеться без конфузів. MÉLOVIN почує не те замість слова «олія», а також обізве капітана. Чим закінчиться цей раунд? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 12 від 11.11.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 12 Хто зверху? 11 сезон

MÉLOVIN чує не те замість слова «олія». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12. Раунд 2
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