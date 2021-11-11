Другий раунд шоу Хто зверху? 11 сезон 12 випуск дуже люблять глядачі. Адже неможливо стримати сміху, коли учасники викрикують незрозуміло що в обличчя своїм капітанам. Наприклад, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька обізве Лесю Іванівну «козою». Як відреагує капітан жіночої команди? Дивись онлайн шоу Хто зверху? 2021.

Гра чоловічої команди також не обійдеться без конфузів. MÉLOVIN почує не те замість слова «олія», а також обізве капітана. Чим закінчиться цей раунд? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 12 від 11.11.2021 на сайті Нового каналу.

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