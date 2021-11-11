Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 випуск від 11.11.2021 на сайті Нового каналу! У четвертому раунді учасники продемонструють, як вони знають наших і не наших знаменитостей. На екрані з’являтимуться портрети відомих акторів, співаків, науковців, режисерів і персонажів мультфільмів. Завдання команди – правильно назвати якомога більше імен і прізвищ або творчих псевдонімів.

У 4 раунді шоу Хто зверху? 2021 Сергій Притула сплутає Ньютона з Людовіком ХІV, а також не згадає ім’я Олега Антонова. А як із завданням впораються дівчата? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 12.

Дивитися онлайн випуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 12 Хто зверху? 11 сезон