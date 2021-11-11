Новий каналХто зверху?Сезон 11
11 листопада

Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12 від 11.11.2021

У шоу Хто зверху? 11 сезон 12 випуск від 11.11.2021 чоловічу команду представлятимуть Євген Клопотенко, Артем Пивоваров і MÉLOVIN. На боці Лесі Нікітюк – Міла Єрємєєва, Олександра Заріцька та Вікторія Смеюха. Яка команда виявиться сильнішою та обіграє суперника? Дивись онлайн шоу Хто зверху? 2021.

У першому раунді під назвою Руки-Ноги учасники складатимуть слова з букв на лапах і стопах. У команді дівчат почнеться ретроградний Меркурій: Вікторія Смеюха ледь не залишиться без штанів, а Леся Нікітюк складатиме слова справа наліво. Не пропусти веселий раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 12 на Новому каналі!

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Хто зверху? Сезон 11. Випуск 12 від 11.11.2021
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