Второй раунд шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск очень любят зрители. Ведь невозможно сдержать смеха, когда участники выкрикивают непонятно что в лицо своим капитанам. К примеру, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая обзовет Лесю Ивановну «козой». Как отреагирует капитан женской команды? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021.

Игра мужской команды тоже не обойдется без конфузов. MÉLOVIN услышит не то вместо слова «олія», а также обзовет капитана. Чем закончится этот раунд? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 12 от 11.11.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон