Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 12 выпуск от 11.11.2021 на сайте Нового канала! В седьмом раунде Сергей Притула вызовет к стеклянной доске Милу Еремееву и спросит ее об эмблеме Олимпийских игр, стихах Тараса Шевченко, супергероях Мстителей и победителях кулинарного шоу Мастер Шеф.

В 7 раунде шоу Хто зверху? 2021 Леся Никитюк проверит эрудицию Евгения Клопотенко. Сможет ли шеф-повар правильно ответить, кто использует аппарат дарсонваль, назвать фамилию певицы Мадонны и автора оперы Кармен? Не пропусти ожесточенное противостояние и новый рекорд в шоу – смотри онлайн Хто зверху? сезон 11 выпуск 12.

Смотреть онлайн выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 12 Хто зверху? 11 сезон