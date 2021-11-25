Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14 від 25.11.2021
25 листопада

Таких брехунів суддя давно не бачив! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14. Раунд 6

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 випуск від 25.11.2021 на сайті Нового каналу! У шостому раунді під назвою Правда чи брехня учасники спробують здогадатися, чи обманює їх суперник. Сергій Притула розкаже Лесі Нікітюк неймовірну історію про те, як у 6-річному віці він гуляв у лісі і ведмідь відкусив йому руку по лікоть. Лесі також є чим здивувати Сергія. У 14 випуску Хто зверху? 2021 капітан жіночої команди зізнається, що справжня Леся Нікітюк впала в летаргічний сон, а замість неї програму веде сестра-близнючка. Які неймовірні історії розкажуть інші учасники? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 14.

Дивитися онлайн випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Таких брехунів суддя давно не бачив! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14. Раунд 6
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