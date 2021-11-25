Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14 від 25.11.2021
25 листопада

Камінь-ножиці-папір! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14. Раунд 8

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 випуск від 25.11.2021 на сайті Нового каналу! У фінальному протистоянні команди зіграють у відому з дитинства гру Камінь-ножиці-папір. Правила дуже прості: камінь заточує ножиці, ножиці ріжуть папір, папір загортає камінь. Проте суперника перехитрити дуже непросто!

У шоу Хто зверху? 2021 дівчата поставлять інтуїцію на турбо режим і спробують потопити камінь у колодязі та розрізати папір ножицями. Хочеш побачити цікавий конкурс і дізнатися, хто стане переможцем цієї гендерної битви? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 14.

Дивитися онлайн випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Камінь-ножиці-папір! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 14. Раунд 8
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