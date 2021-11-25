Цікавий і веселий раунд під назвою Хто я? повертається у шоу Хто зверху? 11 сезон. Проте у правилах відбулася деяка трансформація. Тепер за ширмою опинятимуться відразу два учасники від команди, які відгадуватимуть, яку зіркову пару вони представляють.

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 14 від 25.11.2021 дівчачу команду представлятимуть Даша Астаф’єва та Соня Плакидюк. Чи зможуть вони здогадатися, що грають Юрія Горбунова та Катю Осадчу? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 14 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 14 Хто зверху? 11 сезон