Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 випуск від 25.11.2021 на сайті Нового каналу! У п’ятому раунді команди поміняються ролями. Чоловіки спробують вжитися в роль вагітних жінок і повторити спеціальні гімнастичні вправи на фітнес кулі. Чи зможуть вони втримати баланс з 10-кілограмовим животом. Дивись у шоу Хто зверху? 2021 випуск 14.

Команді Лесі Нікітюк доведеться станцювати іспанський танець пасодобль. Щоб суддя зарахував бали, потрібно безпомилково повторити три зв’язки. Під час виступу дівчата підуть на хитрість: Соня Плакидюк сяде на шпагат, Даша Астаф’єва урізноманітнить танець спокусливими рухами, а Леся Нікітюк візьметься мити підлогу. Не пропусти це шоу – дивись онлайн Хто зверху? сезон 11 випуск 14.

Дивитися онлайн випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 14 Хто зверху? 11 сезон