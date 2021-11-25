Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 випуск від 25.11.2021 на Новому каналі! У сьомому раунді учасники продемонструють свою ерудицію на скляній дошці. Леся Нікітюк викличе Арама Арзуманяна і запитає в нього про аспіратор, фінського Санта-Клауса, батьківщину страви гуляш і зірку, яка робила манікюр вартістю в 1,5 мільйони доларів.

У сьомому раунді шоу Хто зверху? 2021 випуск 14 Сергій Притула відправить на скляну дошку Ілону Гвоздьову. Чи зможе танцівниця відповісти, де народився Микола Гоголь, хто ніколи не був воротарем футбольної команди Шахтар і якого кольору силікатна цегла? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 14.

Дивитися онлайн випуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 14 Хто зверху? 11 сезон