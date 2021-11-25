Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 14 выпуск от 25.11.2021 на сайте Нового канала. В музыкальном раунде команды проверят, кто лучше знает украинские и иностранные хиты. Девушки без проблем угадают песню TAYANA «Леля» и композицию DANTES «Теперь Тебе 30». А под зажигательный хит Michelle Andrade Даша Астафьева и Леся Никитюк станцуют в паре.

В третьем раунде Хто зверху? 2021 мужчины также не будут отставать. Более того, они угадают известный хит Олега Винника по одному слову. Поможет ли это обыграть девушек? Не пропусти музыкальный раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 14.

Смотреть онлайн выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 14 Хто зверху? 11 сезон