Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 15 выпуск от 02.12.2021 на сайте Нового канала! В четвертом раунде участники устроят битву маркерами. Задание команд – найти как можно больше слов на гигантском филворде и вычеркнуть их.

В шоу Хто зверху? 2021 Владимир Остапчук побежит вычеркивать слово «маска», а Елена-Кристина Лебедь не разберется в правилах, поэтому начнет зачеркивать слова зигзагообразными линиями. Как на такое нарушение отреагирует Верховный судья? Какая команда выиграет в четвертом раунде? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 15 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 15 Хто зверху? 11 сезон