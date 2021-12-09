Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 выпуск от 09.12.2021 на Новом канале! Кто я? – именно так называется четвертый раунд, в котором участники будут отгадывать, какого звездного, мультипликационного или реального персонажа они играют. Леся Никитюк отправит за ширму Влада, который должен догадаться, что он – Эльза.

В четвертом раунде шоу Хто зверху? 2021 Сергей Притула вызовет Дарью, которая будет угадывать, что она – Александр Педан. Кому из участников удалось рассекретить того, кто изображен на ширме? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 16.

Смотреть онлайн выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон