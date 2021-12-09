Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 16 выпуск от 09.12.2021 на Новом канале! В финальном раунде мужчины переоденутся в костюмы морских коньков, а девушки превратятся в русалок. Задание игроков – найти как можно больше жемчужин на дне имитированного океана и забросить их в сундук. Кто лучше справится с заданием и одержит победу? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021.

Во время оглашения результата Верховный судья обвинит Надежду Мейхер в нарушении правил. Как это повлияет на результат девушек? Кто победит в гендерном противостоянии? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 16.

Смотреть онлайн выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон