Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 випуск від 23.12.2021 на сайті Нового каналу! У черговому гендерному протистоянні Сергій Притула озброїться підтримкою Філіпа Коляденка, Кирила Макашова та Позитива. Леся Нікітюк збере команду з прекрасних дівчат: Ольги Жуковцової, Lida Lee та Michelle Andrade.

У 1 раунді шоу Хто зверху? 2021 команди зіграють у Руки-Ноги. Чоловіки складатимуть «фабрику», «шаблю», «розклад» та «Африку». А дівчата – «валет», «мавпа», «Геракл» і «пантера». У цьому конкурсі Позитив продемонструє розтяжку, а Леся Нікітюк вразить довжиною ніг. Хто переможе? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 18.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 18 Хто зверху? 11 сезон