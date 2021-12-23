Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18 від 23.12.2021
23 грудня

Чоловіки не розуміють Сергія Притулу. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18. Раунд 2

У другому раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 18 випуск від 23.12.2021 учасники читатимуть по губах своїх капітанів. Під час цього конкурсу Lida Lee сплутає «апокаліпсис» з «авокадо». Ольга Жуковцова чутиме «мама-папа» замість «бабай». А Michelle Andrade викрикуватиме «ай ти хто» замість «айкідо».

У шоу Хто зверху? 2021 чоловіки також здивують своєю грою. Позитив чутиме матюки замість слова «паска», а також викрикуватиме «труси» замість «суші». Хто переможе у цій грі? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 18 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Чоловіки не розуміють Сергія Притулу. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18. Раунд 2
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