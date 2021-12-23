Во втором раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 18 выпуск от 23.12.2021 участники будут читать по губам своих капитанов. Во время этого конкурса Lida Lee спутает апокалипсис с авокадо. Ольга Жуковцова услышит «мама-папа» вместо «бабай». А Michelle Andrade будет выкрикивать «ай ты кто» вместо «айкидо».

В шоу Хто зверху? 2021 мужчины также удивят своей игрой. Позитив будет слышать мат вместо слова «паска», а также будет выкрикивать «трусы» вместо «суши». Кто победит в этой игре? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 18 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон