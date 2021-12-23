Новый каналХто зверху?Сезон 11
23 декабря

Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 18 от 23.12.2021

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 выпуск от 23.12.2021 на сайте Нового канала! В очередном гендерном противостоянии Сергей Притула вооружится поддержкой Филиппа Коляденко, Кирилла Макашова и Позитива. Леся Никитюк соберет команду из прекрасных девушек: Ольги Жуковцовой, Lida Lee и Michelle Andrade.

В 1 раунде шоу Хто зверху? 2021 команды сыграют в Руки-Ноги. Мужчины будут составлять «фабрику», «саблю», «расписание» и «Африку». А девушки – «валет», «обезьяна», «Геракл» и «пантера». В этом конкурсе Позитив продемонстрирует растяжку, а Леся Никитюк поразит длиной ног. Кто победит? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 18.

Смотреть онлайн выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 18 от 23.12.2021
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