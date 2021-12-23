Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 выпуск от 23.12.2021 на сайте Нового канала! Седьмой раунд покажет, как игроки с эрудицией. Сергей Притула вызовет на доску Lida Lee и спросит ее о первом рэп-исполнителе, который получил Оскар за лучшую песню, крупнейшую в мире страну-производителя и потребителя виски, а также о чем говорится во 2-м разделе Конституции Украины.

В шоу Хто зверху? 2021 Леся Никитюк проверит эрудицию Кирилла Макашова. Сможет ли ведущий Орел и Решка правильно ответить, кто пел гимн США на инаугурации Джо Байдена, что такое сотейник и какой сироп называют гренадином. Не пропусти интересный раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 18.

Смотреть онлайн выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон