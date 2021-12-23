Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 выпуск от 23.12.2021 на сайте Нового канала! В пятом раунде мужчины и женщины поменяются ролями. Команда Сергея Притулы превратится в четырех прекрасных женщин, которые будут выбирать картофель на огороде. Чтобы победить в этом раунде мужчинам нужно найти 32 картофелины и закинуть их в ведра.

В шоу Хто зверху? 2021 девушки будут раздеваться. Но они будут делать это в стиле мужчин: снимать с себя одежду и бросать ее на стулья. Не пропусти интересный обмен ролями – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 18.

Смотреть онлайн выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон