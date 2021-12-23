Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 выпуск от 23.12.2021 на сайте Нового канала! В музыкальном раунде под названием Кнопка девочки покажут мастер класс по отгадыванию песен. В шоу Хто зверху? 2021 команда Леси Никитюк с первых секунд узнает песни Оли Поляковой «Королева ночи», Макса Барских «Неземная», Eminem «Lose yourself» и Тина Кароль «Вабити». Хочешь увидеть, сколько песен угадают мужчины? Смогут ли они превзойти девушек в музыкальном сражении? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 18.

Смотреть онлайн выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон