Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 випуск від 23.12.2021 на сайті Нового каналу! У музичному раунді під назвою Кнопка дівчата покажуть майстер клас з відгадування пісень. У шоу Хто зверху? 2021 команда Лесі Нікітюк з перших секунд впізнає пісні Олі Полякової «Королева ночі», Макса Барських «Неземная», Eminem «Lose yourself» та Тіна Кароль «Вабити». Хочеш побачити, скільки пісень відгадають чоловіки? Чи зможуть вони перевершити дівчат у музичній битві? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 18.

Дивитися онлайн випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 18 Хто зверху? 11 сезон