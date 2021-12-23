Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18 від 23.12.2021
23 грудня

Дівчата показали майстер-клас з відгадування пісень. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18. Раунд 3

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 випуск від 23.12.2021 на сайті Нового каналу! У музичному раунді під назвою Кнопка дівчата покажуть майстер клас з відгадування пісень. У шоу Хто зверху? 2021 команда Лесі Нікітюк з перших секунд впізнає пісні Олі Полякової  «Королева ночі», Макса Барських «Неземная», Eminem «Lose yourself» та Тіна Кароль «Вабити». Хочеш побачити, скільки пісень відгадають чоловіки? Чи зможуть вони перевершити дівчат у музичній битві? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 18.

Дивитися онлайн випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Дівчата показали майстер-клас з відгадування пісень. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18. Раунд 3
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