Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 випуск від 23.12.2021 на сайті Нового каналу! У фінальному раунді учасники душитимуть тарганів. Вони одягнуть на себе костюми у формі тапочок з липучками та чіплятимуть тарганів собі на спину. Тим часом капітани стоятимуть біля кошиків і зніматимуть комах зі своїм гравців.

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 18 переможе та команда, яка назбирає більше тарганів. Не пропусти веселе полювання у студії Нового каналу – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 18.

Дивитися онлайн випуск 18 Хто зверху? 11 сезон