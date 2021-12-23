Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18 від 23.12.2021
23 грудня

Команди полюватимуть на тарганів у студії Нового каналу. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18. Раунд 8

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 випуск від 23.12.2021 на сайті Нового каналу! У фінальному раунді учасники душитимуть тарганів. Вони одягнуть на себе костюми у формі тапочок з липучками та чіплятимуть тарганів собі на спину. Тим часом капітани стоятимуть біля кошиків і зніматимуть комах зі своїм гравців.

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 18 переможе та команда, яка назбирає більше тарганів. Не пропусти веселе полювання у студії Нового каналу – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 18.

Дивитися онлайн випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Команди полюватимуть на тарганів у студії Нового каналу. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18. Раунд 8
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