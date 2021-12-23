Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18 від 23.12.2021
23 грудня

Чоловіки вибирають картоплю, а дівчата роздягаються. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18. Раунд 5

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 випуск від 23.12.2021 на сайті Нового каналу! У п’ятому раунді чоловіки та жінки поміняються ролями. Команда Сергія Притули перетвориться на чотирьох прекрасних жіночок, які вибиратимуть картоплю на городі. Щоб перемогти в цьому раунді чоловікам потрібно знайти 32 картоплини та закинути їх у відра.

У шоу Хто зверху? 2021 дівчата роздягатимуться. Проте вони робитимуть це у стилі чоловіків: зніматимуть з себе одяг і кидатимуть його на стільці. Не пропусти цікавий обмін ролями – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 18.

Дивитися онлайн випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Чоловіки вибирають картоплю, а дівчата роздягаються. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 18. Раунд 5
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