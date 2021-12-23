Четвертий раунд у шоу Хто зверху? 11 сезон 18 випуск називається Знай наших. Під час цього конкурсу учасники продемонструють, як вони знають українських і світових співаків, акторів, телеведучих, науковців, модельєрів та інших відомих людей. Під час цього раунду Леся Нікітюк і Сергій Притула не відгадають жодної зірки.

У шоу Хто зверху? 2021 чоловічу команду рятуватиме Філіп Коляденко, а жіночу – Ольга Жуковцова. Хто з них дасть більше правильних відповідей і принесе команді перемогу? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 18 від 23.12.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 18 Хто зверху? 11 сезон