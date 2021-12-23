Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 випуск від 23.12.2021 на сайті Нового каналу! Шостий раунд називається музичний крокодил. По одному учаснику виходитимуть у центр і показуватимуть назву пісні, яку почують у навушниках. Жіночу команду представлятиме Ольга Жуковцова та показуватиме пісню «Листопад» гурту БEZ ОБМЕЖЕНЬ.

У шоу Хто зверху? 2021 від чоловічої збірної виступатиме Філіп Коляденко і показуватиме ліричну пісню Христини Соловій «Тримай». Хто переможе в цьому раунді? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 18.

Дивитися онлайн випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 18 Хто зверху? 11 сезон