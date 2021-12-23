Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 выпуск от 23.12.2021 на сайте Нового канала! Шестой раунд называется музыкальный крокодил. По одному участнику будут выходить в центр и показывать название песни, которую услышат в наушниках. Женскую команду будет представлять Ольга Жуковцова и будет показывать песню «Листопад» группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ.

В шоу Хто зверху? В 2021 от мужской сборной будет выступать Филипп Коляденко и будет показывать лирическую песню Кристины Соловий «Тримай». Кто выиграет в этом раунде? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 18.

Смотреть онлайн выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон