Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 18 от 23.12.2021
23 декабря

Michelle Andrade спутала Григория Решетника с Дмитрием Танковичем. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 18. Раунд 4

Четвертый раунд в шоу Хто зверху? 11 сезон 18 выпуск называется Знай наших. Во время конкурса участники продемонстрируют, как они знают украинских и мировых певцов, актеров, телеведущих, ученых, модельеров и других известных людей. Во время этого раунда Леся Никитюк и Сергей Притула не угадают ни одной звезды.

В шоу Хто зверху? 2021 мужскую команду будет спасать Филипп Коляденко, а женскую – Ольга Жуковцова. Кто из них даст больше правильных ответов и принесет команде победу? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 18 от 23.12.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Michelle Andrade спутала Григория Решетника с Дмитрием Танковичем. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 18. Раунд 4
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