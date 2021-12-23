Четвертый раунд в шоу Хто зверху? 11 сезон 18 выпуск называется Знай наших. Во время конкурса участники продемонстрируют, как они знают украинских и мировых певцов, актеров, телеведущих, ученых, модельеров и других известных людей. Во время этого раунда Леся Никитюк и Сергей Притула не угадают ни одной звезды.

В шоу Хто зверху? 2021 мужскую команду будет спасать Филипп Коляденко, а женскую – Ольга Жуковцова. Кто из них даст больше правильных ответов и принесет команде победу? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 18 от 23.12.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон