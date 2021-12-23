Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 выпуск от 23.12.2021 на сайте Нового канала! В финальном раунде участники будут душить тараканов. Они наденут на себя костюмы в форме тапочек с липучками и будут цеплять тараканов себе на спину. Тем временем капитаны будут стоять возле корзин и будут снимать насекомых со своим игроков.

В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 18 победит та команда, которая насобирает больше тараканов. Не пропусти веселую охоту в студии Нового канала – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 18.

Смотреть онлайн выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон