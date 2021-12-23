Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 18 випуск від 23.12.2021 на сайті Нового каналу! Сьомий раунд покаже, як у гравців з ерудицією. Сергій Притула викличе на дошку Lida Lee та запитає її про першого реп-виконавця, який отримав Оскар за найкращу пісню, найбільшу в світі країну-виробника і споживача віскі, а також про що йдеться у 2-му розділі Конституції України.

У шоу Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк перевірить ерудицію Кирила Макашова. Чи зможе ведучий Орел і Решка правильно відповісти, хто співав гімн США на інавгурації Джо Байдена, що таке сотейник і який сироп називають гренадином. Не пропусти цікавий раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 18.

Дивитися онлайн випуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 18 Хто зверху? 11 сезон