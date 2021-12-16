Дивись онлайн шоу Хто зверху?Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 на Новому каналі. Сьогодні в команді Сергія Притули гратимуть Григорій Решетнік, Михайло Заливако та Ivan NAVI. Леся Іванівна серйозно підготується до чергового поєдинку та озброється підтримкою Ксенії Мішиної, Вікторії Смеюхи та Надії Матвєєвої. Кому цього разу посміхнеться удача? Дізнайтеся просто зараз!

У першому раунді шоу Хто зверху? 2021 обом командам буде непросто. Гравці забудуть українську мову та плутатимуть букви «і» та «и». Що з цього вийде? Не пропусти цікавий конкурс – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 17 Хто зверху? 11 сезон