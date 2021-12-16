Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17 від 16.12.2021
16 грудня

Змагання молотків у фіналі. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 8

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 на сайті Нового каналу! У фінальному раунді гравці перетворяться на цвяходер і молоток. Їхнє завдання – інструментом вийняти цвях зі стелі, після цього взяти його в руки і забили молотком у стіну.

У шоу Хто зверху? 2021 гравці так хотітимуть перемогти, що крастимуть цвяхи одне в одного. А Вікторія Смеюха наважиться на порушення правил і забиватиме цвяхи руками. Чи покарає її за це Верховний суддя? Не пропусти цікавий і напружений фінал – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Змагання молотків у фіналі. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 8
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