Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 на сайті Нового каналу! У фінальному раунді гравці перетворяться на цвяходер і молоток. Їхнє завдання – інструментом вийняти цвях зі стелі, після цього взяти його в руки і забили молотком у стіну.

У шоу Хто зверху? 2021 гравці так хотітимуть перемогти, що крастимуть цвяхи одне в одного. А Вікторія Смеюха наважиться на порушення правил і забиватиме цвяхи руками. Чи покарає її за це Верховний суддя? Не пропусти цікавий і напружений фінал – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон