Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 на сайті Нового каналу! У четвертому раунді учасники викреслюватимуть маркерами слова на велетенському філворді. Чоловіки швидко знайдуть слова «кувалда», «бунт», «шрам» та «канапе».

У шоу Хто зверху? 2021 у команді Лесі Нікітюк ситуація буде кардинально інша. Дівчата не бачитимуть слів, тому Ксенія Мішина візьме маркер у свої руки та викреслить половину дошки. Як на таке порушення правил відреагують чоловіки? І що про гру дівчат скаже Верховний суддя? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 17 Хто зверху? 11 сезон