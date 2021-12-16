Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17 від 16.12.2021
16 грудня

Сергій Притула вимагає дискваліфікувати Ксенію Мішину! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 4

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 на сайті Нового каналу! У четвертому раунді учасники викреслюватимуть маркерами слова на велетенському філворді. Чоловіки швидко знайдуть слова «кувалда», «бунт», «шрам» та «канапе».

У шоу Хто зверху? 2021 у команді Лесі Нікітюк ситуація буде кардинально інша. Дівчата не бачитимуть слів, тому Ксенія Мішина візьме маркер у свої руки та викреслить половину дошки. Як на таке порушення правил відреагують чоловіки? І що про гру дівчат скаже Верховний суддя? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Сергій Притула вимагає дискваліфікувати Ксенію Мішину! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 4
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