Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17 від 16.12.2021
16 грудня

Григорій Решетнік vs Надія Матвєєва: хто краще показує? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 6

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 на сайті Нового каналу! У шостому раунді команди зіграють у музичного крокодила. Від команди чоловіків виступатиме Григорій Решетнік, який показуватиме пісню гурту THE HARDKISS «Make-Up».

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 17 жіночу команду представлятиме Надія Матвєєва. Вона показуватиме пісню MONATIK & Надя Дорофєєва «Глубоко». Кого з учасників команда зрозуміє краще та швидше? Не пропусти веселий музичний раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Григорій Решетнік vs Надія Матвєєва: хто краще показує? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 6
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