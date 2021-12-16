Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 на сайті Нового каналу! У шостому раунді команди зіграють у музичного крокодила. Від команди чоловіків виступатиме Григорій Решетнік, який показуватиме пісню гурту THE HARDKISS «Make-Up».

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 17 жіночу команду представлятиме Надія Матвєєва. Вона показуватиме пісню MONATIK & Надя Дорофєєва «Глубоко». Кого з учасників команда зрозуміє краще та швидше? Не пропусти веселий музичний раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 17 Хто зверху? 11 сезон